The Orlando Auto Museum в Орландо

О месте

Масштабная частная коллекция автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, расположенная в комплексе Dezerland Park в Орландо, Флорида. Музей славится одной из крупнейших в мире коллекций автомобилей Джеймса Бонда, а также тематическими залами с культовыми машинами из кино и поп-культуры.