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The Orlando Auto Museum в Орландо

The Orlando Auto Museum

О месте

Масштабная частная коллекция автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, расположенная в комплексе Dezerland Park в Орландо, Флорида. Музей славится одной из крупнейших в мире коллекций автомобилей Джеймса Бонда, а также тематическими залами с культовыми машинами из кино и поп-культуры.

Контакты

5250 International Dr, Orlando, FL 32819
+13217541700

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 21:00
Контакты
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