The Orlando Auto Museum в Орландо
О месте
Масштабная частная коллекция автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, расположенная в комплексе Dezerland Park в Орландо, Флорида. Музей славится одной из крупнейших в мире коллекций автомобилей Джеймса Бонда, а также тематическими залами с культовыми машинами из кино и поп-культуры.
Контакты
5250 International Dr, Orlando, FL 32819
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 21:00