Universal CityWalk Orlando в Орландо
О месте
Главный развлекательный, торговый и ресторанный комплекс курорта Universal Orlando Resort. Он расположен прямо между парковочными гаражами и входами в главные тематические парки: Universal Studios Florida и Islands of Adventure.
Контакты
6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 00:00
Вторник08:00 - 00:00
Среда08:00 - 00:00
Четверг08:00 - 00:00
Пятница08:00 - 02:00
Суббота08:00 - 02:00
Воскресенье08:00 - 02:00