Sorekara в Орландо
О месте
Двухзвездочный мишленовский японский ресторан, созданный шеф-поваром Уильямом Шеном. Концепция заведения вдохновлена 72 микросезонами Японии и переосмысленной азиатской гастрономией с элементами европейского кондитерского искусства.
Особенности
Вино и пиво
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Парковка
Контакты
4979 New Broad St, Orlando, FL 32814
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00