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Sorekara в Орландо

Sorekara

О месте

Двухзвездочный мишленовский японский ресторан, созданный шеф-поваром Уильямом Шеном. Концепция заведения вдохновлена 72 микросезонами Японии и переосмысленной азиатской гастрономией с элементами европейского кондитерского искусства.

Особенности

Вино и пиво
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Парковка

Контакты

4979 New Broad St, Orlando, FL 32814

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00
Контакты
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