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Camille в Орландо

Camille

О месте

Изысканный ресторан современной вьетнамско-французской кухни в Орландо, отмеченный звездой Мишлен . Заведение предлагает авторское дегустационное меню, объединяющее традиции Вьетнама и французской кулинарной классики.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

4962 New Broad St, Orlando, FL 32814
+13219721822

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг17:15 - 20:20
Пятница17:15 - 20:20
Суббота17:15 - 20:20
Контакты
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