Camille в Орландо
О месте
Изысканный ресторан современной вьетнамско-французской кухни в Орландо, отмеченный звездой Мишлен . Заведение предлагает авторское дегустационное меню, объединяющее традиции Вьетнама и французской кулинарной классики.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
4962 New Broad St, Orlando, FL 32814
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг17:15 - 20:20
Пятница17:15 - 20:20
Суббота17:15 - 20:20