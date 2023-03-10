Аренда элитных авто в Орландо
Премиальный автомобиль дает больше свободы при насыщенной программе отдыха и поездках между различными районами и курортными направлениями. Он подойдет для частных мероприятий, деловых визитов и путешествий по Центральной Флориде.
Что мы предлагаем
Выбор можно адаптировать под совершенно разные форматы поездки: от яркого автомобиля для личных маршрутов до просторного транспорта для продолжительных перемещений.
- Chevrolet Corvette и Porsche подойдут тем, кто получает удовольствие от самостоятельного вождения.
- Cadillac Escalade создает просторный и выразительный формат для частных поездок.
- Range Rover удобен для маршрутов между Orlando и другими направлениями Центральной Флориды.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Сервис с водителем позволяет спокойно перемещаться между отелями, развлекательными площадками и деловыми адресами без необходимости самостоятельно планировать дорогу.
- Трансферы между аэропортом, курортными комплексами и деловыми площадками.
- Автомобиль в распоряжении на время посещения мероприятий и специальных программ.
- Поездки к побережью и другим направлениям Центральной Флориды.
Дополнительные услуги
Автомобиль можно использовать как часть программы, объединяющей развлечения, частные мероприятия и поездки за пределы Orlando. Дополнительные услуги помогают адаптировать транспорт под насыщенный график.
- Премиальные автомобили для частных мероприятий, шоу и специальных программ в городе.
- Организация поездок к загородным курортам и другим направлениям Центральной Флориды.
- Автомобили для рекламных, кино- и фотопроектов.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Автомобиль должен оставаться комфортным и надежным на протяжении всего маршрута. Регулярное обслуживание и технические проверки помогают поддерживать стабильное состояние автопарка. Перед каждой арендой выбранная машина проходит дополнительный контроль.
Аренда для особых случаев
В Орландо автомобиль премиум-класса особенно востребован, когда поездка связана с важным событием, а не с обычным туристическим маршрутом.
- Вечерние шоу и специальные мероприятия.
- Частные празднования и торжественные ужины.
- Деловые события и крупные конференции.
- Поездки между престижными курортными площадками и event venues.
Комфортный автомобиль позволяет сделать насыщенный день более организованным и приятным.