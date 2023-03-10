Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Орландо

Премиальный автомобиль дает больше свободы при насыщенной программе отдыха и поездках между различными районами и курортными направлениями. Он подойдет для частных мероприятий, деловых визитов и путешествий по Центральной Флориде.

Что мы предлагаем

Выбор можно адаптировать под совершенно разные форматы поездки: от яркого автомобиля для личных маршрутов до просторного транспорта для продолжительных перемещений.

  • Chevrolet Corvette и Porsche подойдут тем, кто получает удовольствие от самостоятельного вождения.
  • Cadillac Escalade создает просторный и выразительный формат для частных поездок.
  • Range Rover удобен для маршрутов между Orlando и другими направлениями Центральной Флориды.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Сервис с водителем позволяет спокойно перемещаться между отелями, развлекательными площадками и деловыми адресами без необходимости самостоятельно планировать дорогу.

  • Трансферы между аэропортом, курортными комплексами и деловыми площадками.
  • Автомобиль в распоряжении на время посещения мероприятий и специальных программ.
  • Поездки к побережью и другим направлениям Центральной Флориды.

Дополнительные услуги

Автомобиль можно использовать как часть программы, объединяющей развлечения, частные мероприятия и поездки за пределы Orlando. Дополнительные услуги помогают адаптировать транспорт под насыщенный график.

  • Премиальные автомобили для частных мероприятий, шоу и специальных программ в городе.
  • Организация поездок к загородным курортам и другим направлениям Центральной Флориды.
  • Автомобили для рекламных, кино- и фотопроектов.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Автомобиль должен оставаться комфортным и надежным на протяжении всего маршрута. Регулярное обслуживание и технические проверки помогают поддерживать стабильное состояние автопарка. Перед каждой арендой выбранная машина проходит дополнительный контроль.

Аренда для особых случаев

В Орландо автомобиль премиум-класса особенно востребован, когда поездка связана с важным событием, а не с обычным туристическим маршрутом.

  • Вечерние шоу и специальные мероприятия.
  • Частные празднования и торжественные ужины.
  • Деловые события и крупные конференции.
  • Поездки между престижными курортными площадками и event venues.

Комфортный автомобиль позволяет сделать насыщенный день более организованным и приятным.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM