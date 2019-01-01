TBS Gallery в Осло

О месте

Художественный центр, галерея и культурное пространство, посвященное творчеству известного норвежского скульптора и живописца Торе Бьёрна Скьёльсвика (Tore Bjørn Skjølsvik). Открытая в 2019 году, галерея находится в живописном районе Фрогнер, предлагая посетителям сад скульптур и работы, доступные для покупки.