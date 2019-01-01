TBS Gallery в Осло
О месте
Художественный центр, галерея и культурное пространство, посвященное творчеству известного норвежского скульптора и живописца Торе Бьёрна Скьёльсвика (Tore Bjørn Skjølsvik). Открытая в 2019 году, галерея находится в живописном районе Фрогнер, предлагая посетителям сад скульптур и работы, доступные для покупки.
Контакты
Oscars gate 23, 0352 Oslo
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 16:00
Среда10:00 - 16:00
Четверг10:00 - 16:00
Пятница10:00 - 16:00
Воскресенье12:00 - 16:00