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TBS Gallery в Осло

TBS Gallery

О месте

Художественный центр, галерея и культурное пространство, посвященное творчеству известного норвежского скульптора и живописца Торе Бьёрна Скьёльсвика (Tore Bjørn Skjølsvik). Открытая в 2019 году, галерея находится в живописном районе Фрогнер, предлагая посетителям сад скульптур и работы, доступные для покупки.

Контакты

Oscars gate 23, 0352 Oslo
+4793866935

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 16:00
Среда10:00 - 16:00
Четверг10:00 - 16:00
Пятница10:00 - 16:00
Воскресенье12:00 - 16:00
Контакты
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