Досуг и развлечения в Осло
Заведение известно своей концепцией, вдохновленной контрастами Нью-Йорка и Норвегии. Pier 42 признан лучшим коктейль-баром Норвегии (2021, 2022) и славится авторскими напитками от отмеченного мировыми наградами бар-менеджера Адриана Михальчика.
Эксклюзивный ресторан в Осло (открыт в 2019, звезда Мишлен в 2023), расположенный в здании бывших конюшен. Известен изысканной скандинавской кухней (15-20 подач) с акцентом на локальные продукты с собственной фермы.
Легендарный гастрономический ресторан в центре Осло, обладающий звездой Мишлен с 1998 года. Расположенный в историческом здании XVII века с уникальными лепными потолками, он предлагает изысканные сезонные блюда из норвежских продуктов под руководством звездного шеф-повара Бента Стиансена. Это место сочетает историческую элегантность с высокой кухней.
Престижный ресторан современной норвежской кухни, удостоенный звезды Мишлен. Под руководством шеф-повара Микаэля Свенссона заведение предлагает дегустационные меню (12–14 блюд), основанные на сезонных, локальных продуктах, экологичности и ярких контрастных вкусах.
Частный музей, посвященный международному и норвежскому современному искусству, расположенный в районе Тьювхольмен. Здание, спроектированное Ренцо Пиано, является выдающимся образцом современной архитектуры, а коллекция включает авангардные произведения.
Крупнейший музей искусств в Скандинавии, открытый в 2022 году. Он объединяет норвежскую живопись, дизайн и архитектуру в одном современном здании. Здесь хранится знаменитая картина Эдварда Мунка «Крик», а также обширная коллекция работ от эпохи романтизма до современности.
Ведущий культурно-исторический музей Норвегии, расположенный в центре города. Он предлагает уникальные коллекции: артефакты каменного века, эпохи викингов, средневековья, а также обширные этнографические собрания.
Уникальный парк в Осло, часть парка Фрогнер, представляющий собой крупнейшую в мире скульптурную инсталляцию под открытым небом, созданную одним автором. В нем размещено 212 бронзовых и гранитных фигур (1907–1942), созданных Густавом Вигеландом, отражающих человеческие эмоции и жизненные циклы.
Популярный уютный ресторан-бистро в Осло (район Бислетт), известный своей непринужденной атмосферой, сезонным меню и обширной винной картой (более 800 наименований). Расположенный в историческом здании бывшей бакалейной лавки, он предлагает современную норвежскую и европейскую кухню, удостоенную внимания гида Michelin.
Изысканный бар на 8-м этаже исторического Grand Hotel в самом центре Осло (Karl Johans gate 31). Он известен своей террасой с потрясающим видом на город, изысканной атмосферой и качественной винной картой.
Уникальный и мрачный мавзолей-музей, созданный художником Эмануэлем Вигеландом (братом знаменитого Густава Вигеланда) в 1926 году. Главная достопримечательность — темный сводчатый зал площадью 800 кв. м, покрытый фресками на тему «Жизнь» (Vita), изображающими человеческие сцены от рождения до смерти.
Художественный центр, галерея и культурное пространство, посвященное творчеству известного норвежского скульптора и живописца Торе Бьёрна Скьёльсвика (Tore Bjørn Skjølsvik). Открытая в 2019 году, галерея находится в живописном районе Фрогнер, предлагая посетителям сад скульптур и работы, доступные для покупки.