The National Museum

Крупнейший музей искусств в Скандинавии, открытый в 2022 году. Он объединяет норвежскую живопись, дизайн и архитектуру в одном современном здании. Здесь хранится знаменитая картина Эдварда Мунка «Крик», а также обширная коллекция работ от эпохи романтизма до современности.