О гиде

Каждую неделю я захожу поздороваться к трём-четырём семьям, которые держат свои заведения по два-три поколения — знаю, чей дед первым начал коптить рыбу в Marais и чья бабушка до сих пор спорит с внуком из-за рецепта соуса. Мне нравятся места, где кухней управляет не бренд, а фамилия, где ошибиться в госте невозможно, потому что ты сидишь фактически у них дома. Отведу вас, например, к сыроварам, чья лавка на rue de Grenelle работает с 1930-х — попросите старшего показать погреб, и вы поймёте, о чём я.