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Septime в Париже

Septime

О месте

Минималистичный ресторан с изысканным меню и интересными винами. Славится необычными блюдами современной французской кухни и креативным подходом к сезонным ингредиентам.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Apple Pay / Google Pay

Контакты

80 Rue de Charonne, 75011 Paris

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:15 - 23:00
Вторник12:15 - 23:00
Среда12:15 - 23:00
Четверг12:15 - 23:00
Пятница12:15 - 23:00
Контакты
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