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Le Cinq в Париже

Le Cinq

О месте

Ресторан с тремя звёздами Мишлен в отеле Four Seasons George V. Шеф Кристиан Ле Скёр предлагает современную французскую кухню с акцентом на сезонные продукты.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

31 Av. George V, 75008 Paris
+33149527154

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 21:30
Среда19:00 - 21:30
Четверг19:00 - 21:30
Пятница19:00 - 21:30
Суббота19:00 - 21:30
Контакты
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