Le Cinq в Париже
О месте
Ресторан с тремя звёздами Мишлен в отеле Four Seasons George V. Шеф Кристиан Ле Скёр предлагает современную французскую кухню с акцентом на сезонные продукты.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
31 Av. George V, 75008 Paris
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 21:30
Среда19:00 - 21:30
Четверг19:00 - 21:30
Пятница19:00 - 21:30
Суббота19:00 - 21:30