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M1 Lounge в Праге

M1 Lounge

О месте

Ночной клуб в центре Праги, известный своей элегантной атмосферой, эксклюзивными коктейлями и музыкой в жанрах R&B, хип-хоп и хаус. Заведение популярно среди местных жителей и знаменитостей.

Особенности

DJ сеты
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

Masná 1, 110 00 Staré Město
+420777762164

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:00 - 00:00
Четверг00:00 - 04:00
Пятница00:00 - 04:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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