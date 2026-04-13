Досуг и развлечения в Прага
Современный ресторан, удостоенный звезды «Мишлен» и Зеленой звезды за устойчивое развитие. Шеф-повар Мартин Штангл превращает локальные чешские продукты — включая выращенные на собственной гидропонной ферме — в изящные дегустационные сеты из трех или пяти блюд. Открытая кухня, просторный лофт и акцент на ферментации создают атмосферу расслабленного фин-дайнинга, где каждое блюдо рассказывает историю о природе и сезоне.
Главное историческое здание на Вацлавской площади впечатляет своей неоренессансной архитектурой. Здесь представлены экспозиции по истории Чехии, естествознанию и археологии.
Заведение с мистической атмосферой, где коктейли превращаются в настоящие «алхимические эликсиры». Интерьер выполнен в тёмных тонах с элементами старинных лабораторий. Каждый напиток здесь сопровождается небольшим шоу: дым, смена цвета, неожиданные текстуры и нестандартная посуда. Бармены работают в образах средневековых алхимиков, добавляя интриги к процессу заказа.
Ресторан, специализирующийся на современной европейской кухне с элементами чешских и славянских кулинарных традиций.Заведение предлагает современную интерпретацию местных вкусов. В меню сочетаются традиционные ингредиенты с лёгкостью современной гастрономии, а сезонные продукты превращаются в блюда, которые радуют все чувства. Шеф-повар экспериментирует с нетрадиционными сочетаниями, добавляет экзотические вкусы и насыщенные запахи специй.
Ночной клуб в центре Праги, известный своей элегантной атмосферой, эксклюзивными коктейлями и музыкой в жанрах R&B, хип-хоп и хаус. Заведение популярно среди местных жителей и знаменитостей.
Клуб и лаунж в историческом подвале XIV века в самом центре Праги. Пространство разделено на две зоны: лаунж с коктейлями и живой музыкой по субботам, а также основной зал с танцполом. По четвергам здесь проходит андеграундная вечеринка Obsidian, по выходным — тематические шоу с элементами циркового искусства. Коктейльная карта включает классические и авторские напитки, каждый из которых подаётся с визуальной эстетикой.
Динамичное творческое учреждение, которое представляет работы молодых современных художников из Чехии и других стран.
Культовый коктейльный бар, регулярно попадающий в топ-50 лучших баров мира. Концепция строится вокруг трёх главных страстей Эрнеста Хемингуэя: рома, абсента и шампанского — в баре коллекция из более чем 200 сортов рома и широкий выбор абсента. Интерьер в стиле спикизи 1920-х: приглушённый свет, тёмное дерево, винтажные пишущие машинки. В меню — классические коктейли и авторские напитки, каждый с историей из жизни писателя.
Один из символов Праги, средневековый мост через Влтаву, соединяющий районы Старе-Место и Малу-Страну. Построен в XIV веке по приказу Карла IV. Украшен барочными скульптурами, среди которых статуя Святого Яна Непомуцкого. С моста открываются панорамные виды на город.
Подвальный спикизи-бар.Интерьер выполнен в стиле 1930-х годов с готическими каменными сводами, хрустальными люстрами и приглушённым светом. Коктейльная карта восстановлена по рукописным дневникам легендарного чешского бармена Алоиса Крхи, найденным при реконструкции бара. По вечерам здесь играет живой пианист — от джаза до современных хитов.
Ресторан со звездой мишлен, где кулинария превращается в искусство. Шеф-повар Radek Kašpárek, вдохновляясь чешской природой , создаёт блюда, похожие на архитектурные конструкции. Каждый ингредиент здесь играет главную роль, а подача поражает своей графичностью и минимализмом. Это гастрономия для тех, кто ценит вкус, форму и концепцию.
Мишленовский ресторан, где чешская классика звучит совершенно по-новому. В элегантном зале с открытой кухней шеф-повар Oldřich Sahajdák превращает локальные сезонные продукты в изящный дегустационный сет из нескольких актов.