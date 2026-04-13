Le Valmont

Клуб и лаунж в историческом подвале XIV века в самом центре Праги. Пространство разделено на две зоны: лаунж с коктейлями и живой музыкой по субботам, а также основной зал с танцполом. По четвергам здесь проходит андеграундная вечеринка Obsidian, по выходным — тематические шоу с элементами циркового искусства. Коктейльная карта включает классические и авторские напитки, каждый из которых подаётся с визуальной эстетикой.