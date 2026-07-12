The Alchemist Bar в Праге

О месте

Заведение с мистической атмосферой, где коктейли превращаются в настоящие «алхимические эликсиры». Интерьер выполнен в тёмных тонах с элементами старинных лабораторий. Каждый напиток здесь сопровождается небольшим шоу: дым, смена цвета, неожиданные текстуры и нестандартная посуда. Бармены работают в образах средневековых алхимиков, добавляя интриги к процессу заказа.