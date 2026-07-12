The Alchemist Bar в Праге
О месте
Заведение с мистической атмосферой, где коктейли превращаются в настоящие «алхимические эликсиры». Интерьер выполнен в тёмных тонах с элементами старинных лабораторий. Каждый напиток здесь сопровождается небольшим шоу: дым, смена цвета, неожиданные текстуры и нестандартная посуда. Бармены работают в образах средневековых алхимиков, добавляя интриги к процессу заказа.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Provaznická 386, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 19:00 - 02:00
Вторник 19:00 - 02:00
Среда 19:00 - 02:00
Четверг 19:00 - 02:00
Пятница 18:00 - 03:00
Суббота 18:00 - 03:00
Воскресенье 19:00 - 02:00