О гиде

Доброго дня! Меня зовут Яна, мне 26 лет, и последние годы я живу в великолепном Санкт-Петербурге. Всем сердцем обожаю это место и до сих пор не встретила ничего для себя комфортнее. Помогу и вам влюбиться в него, а также расскажу много интересного про историю Российской империи (я историк, веду собственный канал). Работаю моделью, поэтому могу провести по самым эстетичным местам и подсказать, как сделать лучшие кадры. А еще я много путешествую и с удовольствием поделюсь историями из поездок 🤍