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Wine & Dine в Санкт-Петербурге

Wine & Dine

О месте

Частные винные дегустации с сомелье. Пять форматов на выбор: от «Аперитива» до «Винного казино».

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Петроградская наб., 8, Санкт-Петербург, 197046
88129188145

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 01:00
Суббота11:00 - 01:00
Воскресенье11:00 - 23:00
Контакты
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