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Marina Gisich Gallery в Санкт-Петербурге

Marina Gisich Gallery

О месте

Уникальное пространство, посвященное современному искусству и экспериментальной культуре. Галерея организует выставки, перформансы и культурные мероприятия, фокусируясь на экспериментальных формах и техниках.

Контакты

Набережная реки Фонтанки, 121, Санкт-Петербург, 190068
88123144380

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 20:00
Вторник11:00 - 20:00
Среда11:00 - 20:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница11:00 - 20:00
Суббота11:00 - 20:00
Воскресенье11:00 - 20:00
Контакты
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