Marina Gisich Gallery в Санкт-Петербурге
О месте
Уникальное пространство, посвященное современному искусству и экспериментальной культуре. Галерея организует выставки, перформансы и культурные мероприятия, фокусируясь на экспериментальных формах и техниках.
Контакты
Набережная реки Фонтанки, 121, Санкт-Петербург, 190068
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 20:00
Вторник11:00 - 20:00
Среда11:00 - 20:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница11:00 - 20:00
Суббота11:00 - 20:00
Воскресенье11:00 - 20:00