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Percorso в Санкт-Петербурге

Percorso

О месте

Ресторан, где подают настоящую итальянскую еду. Здесь гармонично соединяются традиции и креативность, создавая неповторимое вкусовое сочетание.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Вознесенский пр., 1, Санкт-Петербург, 190031
88123398044

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 00:00
Контакты
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