Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Birch в Санкт-Петербурге

Birch

О месте

Ресторан изысканной кухни, предлагающий гостям дегустационные сеты, состоящие из разнообразных блюд, созданных шеф-поваром Арсланом Бердиевым.

Особенности

Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка

Контакты

Кирочная ул., дом 3, Санкт-Петербург, 191028
89119203165

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:30 - 23:00
Среда16:30 - 23:00
Четверг16:30 - 23:00
Пятница16:30 - 23:00
Суббота16:30 - 23:00
Воскресенье16:30 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM