Minerals в Санкт-Петербурге
О месте
Ресторан, известный своей современной авторской кухней, использует дары природы России, чтобы подарить гостям незабываемые вкусовые ощущения.
Особенности
Полный бар
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Невский пр., 7-9, Санкт-Петербург, 191186
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 01:00
Вторник09:00 - 01:00
Среда09:00 - 01:00
Четверг09:00 - 01:00
Пятница09:00 - 01:00
Суббота09:00 - 01:00
Воскресенье09:00 - 01:00