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False Idol в Сан-Диего

False Idol

О месте

Атмосферный tiki-бар в районе Little Italy в Сан-Диего, спрятанный внутри заведения Craft & Commerce. Уже сам вход через стилизованный проход создаёт ощущение, будто вы попадаете в таинственный полинезийский оазис.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

675 W Beech St, San Diego, CA 92101

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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