Досуг и развлечения в Сан-Диего
Живописный историко-природный парк на оконечности полуострова Point Loma в Сан-Диего. Отсюда открываются впечатляющие панорамные виды на Тихий океан, бухту, город и остров Коронадо. На территории также находятся исторический маяк Old Point Loma Lighthouse, музей и экспозиции, рассказывающие о морской и военной истории региона.
«Плавучая» история мореплавания, расположенная на набережной Embarcadero в центре Сан-Диего. Музей представляет собой одну из самых впечатляющих в мире коллекций исторических судов, которые можно не только увидеть, но и исследовать изнутри.
Флагманский ресторан высокой кухни. Он расположен на курорте Fairmont Grand Del Mar и делает ставку на изысканную California Gastronomy: сезонные местные ингредиенты, французские техники и очень продуманную подачу.
Увлекательное путешествие в мир природы Южной Калифорнии и Нижней Калифорнии. Музей расположен в самом сердце живописного Balboa Park и знакомит посетителей с историей Земли — от древних ископаемых и динозавров до современных животных и экосистем.
Культовый коктейльный лаунж и гастропаб в районе Mission Hills. Заведение сочетает атмосферу стильного ночного клуба, уютного ресторана и изысканного бара.
Яркий и энергичный ночной клуб в самом центре Сан-Диего, в знаменитом квартале Gaslamp. Это место для тех, кто любит танцы, громкую музыку и атмосферу настоящей ночной вечеринки.
Стильный открытый rooftop-бар на 14-м этаже в центре Сан-Диего, в районе Gaslamp Quarter. Отсюда открывается панорамный вид на городской skyline, Petco Park и мост Coronado Bridge.
Яркий приморский парк развлечений в районе Mission Beach, прямо у Тихого океана. Здесь можно прокатиться на аттракционах, погулять по набережной, пообедать с видом на пляж и почувствовать атмосферу классического американского курорта.
Просторный и красивый парк в центре Сан-Диего на берегу бухты, где современные фонтаны, зелёные газоны и уютные сады создают приятную атмосферу для отдыха и прогулок. Отсюда открываются виды на воду, городскую набережную и пришвартованные корабли.
Музей культурной антропологии в самом сердце Balboa Park, посвящённый человеку, его истории, культуре и отношениям с окружающим миром.
Стильный и эффектный ночной клуб в самом сердце района Gaslamp Quarter, на пересечении 6th Avenue и Broadway. Это место сочетает атмосферу современного лаунжа, масштабную клубную сцену и роскошный формат вечернего отдыха.
Яркий tiki-бар в районе Pacific Beach в Сан-Диего, где тропическая экзотика сочетается с атмосферой секретного клуба. Вход спрятан за дверью морозильной камеры внутри соседнего поке-ресторана, поэтому вечер начинается с необычного маленького приключения.