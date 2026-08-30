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Belmont Park в San Diego

Belmont Park

О месте

Яркий приморский парк развлечений в районе Mission Beach, прямо у Тихого океана. Здесь можно прокатиться на аттракционах, погулять по набережной, пообедать с видом на пляж и почувствовать атмосферу классического американского курорта.

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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 20:00
Вторник 11:00 - 20:00
Среда 11:00 - 20:00
Четверг 11:00 - 20:00
Пятница 11:00 - 22:00
Суббота 11:00 - 22:00
Воскресенье 11:00 - 21:00
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