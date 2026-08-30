Starlite в San Diego
О месте
Культовый коктейльный лаунж и гастропаб в районе Mission Hills. Заведение сочетает атмосферу стильного ночного клуба, уютного ресторана и изысканного бара.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3175 India St, San Diego, CA 92103
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 01:00
Вторник 17:00 - 01:00
Среда 17:00 - 01:00
Четверг 17:00 - 02:00
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 02:00
Воскресенье 17:00 - 01:00