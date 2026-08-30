Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Starlite в San Diego

Starlite

О месте

Культовый коктейльный лаунж и гастропаб в районе Mission Hills. Заведение сочетает атмосферу стильного ночного клуба, уютного ресторана и изысканного бара.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

3175 India St, San Diego, CA 92103
+16196182830
www.starlitesd.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 01:00
Вторник 17:00 - 01:00
Среда 17:00 - 01:00
Четверг 17:00 - 02:00
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 02:00
Воскресенье 17:00 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM