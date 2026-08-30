San Diego Natural History Museum в San Diego
О месте
Увлекательное путешествие в мир природы Южной Калифорнии и Нижней Калифорнии. Музей расположен в самом сердце живописного Balboa Park и знакомит посетителей с историей Земли — от древних ископаемых и динозавров до современных животных и экосистем.
Контакты
1788 El Prado, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00