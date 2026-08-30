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San Diego Natural History Museum в San Diego

San Diego Natural History Museum

О месте

Увлекательное путешествие в мир природы Южной Калифорнии и Нижней Калифорнии. Музей расположен в самом сердце живописного Balboa Park и знакомит посетителей с историей Земли — от древних ископаемых и динозавров до современных животных и экосистем.

Контакты

1788 El Prado, San Diego, CA 92101
+16192323821
www.sdnat.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
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