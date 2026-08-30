Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Maritime Museum of San Diego в San Diego

Maritime Museum of San Diego

О месте

«Плавучая» история мореплавания, расположенная на набережной Embarcadero в центре Сан-Диего. Музей представляет собой одну из самых впечатляющих в мире коллекций исторических судов, которые можно не только увидеть, но и исследовать изнутри.

Контакты

1492 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101
+16192349153
www.sdmaritime.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM