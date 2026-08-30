Maritime Museum of San Diego в San Diego
О месте
«Плавучая» история мореплавания, расположенная на набережной Embarcadero в центре Сан-Диего. Музей представляет собой одну из самых впечатляющих в мире коллекций исторических судов, которые можно не только увидеть, но и исследовать изнутри.
Контакты
1492 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00