Addison by William Bradley в San Diego
О месте
Флагманский ресторан высокой кухни. Он расположен на курорте Fairmont Grand Del Mar и делает ставку на изысканную California Gastronomy: сезонные местные ингредиенты, французские техники и очень продуманную подачу.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
5200 Grand Del Mar Way, San Diego, CA 92130
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:00
Суббота 17:00 - 21:00