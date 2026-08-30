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Addison by William Bradley в San Diego

Addison by William Bradley

О месте

Флагманский ресторан высокой кухни. Он расположен на курорте Fairmont Grand Del Mar и делает ставку на изысканную California Gastronomy: сезонные местные ингредиенты, французские техники и очень продуманную подачу.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:00
Суббота 17:00 - 21:00
Контакты
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