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Waterfront Park в San Diego

Waterfront Park

О месте

Просторный и красивый парк в центре Сан-Диего на берегу бухты, где современные фонтаны, зелёные газоны и уютные сады создают приятную атмосферу для отдыха и прогулок. Отсюда открываются виды на воду, городскую набережную и пришвартованные корабли.

Контакты

1600 Pacific Hwy, San Diego, CA 92101
+16192327275
www.sdparks.org/content/sdparks/en/park-pages/Waterfront.html

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 06:00 - 22:00
Вторник 06:00 - 22:00
Среда 06:00 - 22:00
Четверг 06:00 - 22:00
Пятница 06:00 - 22:00
Суббота 06:00 - 22:00
Воскресенье 06:00 - 22:00
Контакты
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