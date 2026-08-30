Waterfront Park в San Diego

О месте

Просторный и красивый парк в центре Сан-Диего на берегу бухты, где современные фонтаны, зелёные газоны и уютные сады создают приятную атмосферу для отдыха и прогулок. Отсюда открываются виды на воду, городскую набережную и пришвартованные корабли.