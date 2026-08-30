Old Point Loma Lighthouse в San Diego
О месте
Живописный историко-природный парк на оконечности полуострова Point Loma в Сан-Диего. Отсюда открываются впечатляющие панорамные виды на Тихий океан, бухту, город и остров Коронадо. На территории также находятся исторический маяк Old Point Loma Lighthouse, музей и экспозиции, рассказывающие о морской и военной истории региона.
Контакты
1800 Cabrillo Memorial Dr, San Diego, CA 92106
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00