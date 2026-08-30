Old Point Loma Lighthouse в San Diego

О месте

Живописный историко-природный парк на оконечности полуострова Point Loma в Сан-Диего. Отсюда открываются впечатляющие панорамные виды на Тихий океан, бухту, город и остров Коронадо. На территории также находятся исторический маяк Old Point Loma Lighthouse, музей и экспозиции, рассказывающие о морской и военной истории региона.