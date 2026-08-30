Parq Nightclub в San Diego
О месте
Стильный и эффектный ночной клуб в самом сердце района Gaslamp Quarter, на пересечении 6th Avenue и Broadway. Это место сочетает атмосферу современного лаунжа, масштабную клубную сцену и роскошный формат вечернего отдыха.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Бронирование столов
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Парковка
Контакты
615 Broadway, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 02:00
Суббота 22:00 - 02:00