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Parq Nightclub в San Diego

Parq Nightclub

О месте

Стильный и эффектный ночной клуб в самом сердце района Gaslamp Quarter, на пересечении 6th Avenue и Broadway. Это место сочетает атмосферу современного лаунжа, масштабную клубную сцену и роскошный формат вечернего отдыха.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Бронирование столов
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Парковка

Контакты

615 Broadway, San Diego, CA 92101
+16197276789
parqsd.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 02:00
Суббота 22:00 - 02:00
Контакты
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