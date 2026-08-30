Onyx Room Nightclub в San Diego
О месте
Яркий и энергичный ночной клуб в самом центре Сан-Диего, в знаменитом квартале Gaslamp. Это место для тех, кто любит танцы, громкую музыку и атмосферу настоящей ночной вечеринки.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
852 Fifth Ave, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 21:00 - 02:00
Суббота 21:00 - 02:00