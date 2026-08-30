The Grass Skirt в San Diego
О месте
Яркий tiki-бар в районе Pacific Beach в Сан-Диего, где тропическая экзотика сочетается с атмосферой секретного клуба. Вход спрятан за дверью морозильной камеры внутри соседнего поке-ресторана, поэтому вечер начинается с необычного маленького приключения.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
910 Grand Ave, San Diego, CA 92109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 00:00
Воскресенье 17:00 - 23:00