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The Nolen Rooftop в San Diego

The Nolen Rooftop

О месте

Стильный открытый rooftop-бар на 14-м этаже в центре Сан-Диего, в районе Gaslamp Quarter. Отсюда открывается панорамный вид на городской skyline, Petco Park и мост Coronado Bridge.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

453 Sixth Ave #7007, San Diego, CA 92101
+16198496697
thenolenrooftop.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 23:00
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 23:00
Пятница15:00 - 01:00
Суббота 10:00 - 01:00
Воскресенье 10:00 - 23:00
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