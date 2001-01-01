San Diego Air & Space Museum в Сан-Диего
О месте
Улекательное путешествие сквозь историю авиации и освоения космоса. Музей расположен в историческом здании Ford Building в живописном Balboa Park и знакомит посетителей с развитием летательных аппаратов — от первых воздушных шаров до современных космических технологий.
Контакты
2001 Pan American Plaza, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00