Maritime Museum of San Diego в Сан-Диего
О месте
«Плавучая» история мореплавания, расположенная на набережной Embarcadero в центре Сан-Диего. Музей представляет собой одну из самых впечатляющих в мире коллекций исторических судов, которые можно не только увидеть, но и исследовать изнутри.
Контакты
1492 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00