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Waterfront Park в Сан-Диего

Waterfront Park

О месте

Просторный и красивый парк в центре Сан-Диего на берегу бухты, где современные фонтаны, зелёные газоны и уютные сады создают приятную атмосферу для отдыха и прогулок. Отсюда открываются виды на воду, городскую набережную и пришвартованные корабли.

Контакты

1600 Pacific Hwy, San Diego, CA 92101
+16192327275

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 22:00
Вторник06:00 - 22:00
Среда06:00 - 22:00
Четверг06:00 - 22:00
Пятница06:00 - 22:00
Суббота06:00 - 22:00
Воскресенье06:00 - 22:00
Контакты
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