Waterfront Park в Сан-Диего
О месте
Просторный и красивый парк в центре Сан-Диего на берегу бухты, где современные фонтаны, зелёные газоны и уютные сады создают приятную атмосферу для отдыха и прогулок. Отсюда открываются виды на воду, городскую набережную и пришвартованные корабли.
Контакты
1600 Pacific Hwy, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 22:00
Вторник06:00 - 22:00
Среда06:00 - 22:00
Четверг06:00 - 22:00
Пятница06:00 - 22:00
Суббота06:00 - 22:00
Воскресенье06:00 - 22:00