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Audio Nightclub в Сан-Франциско

Audio Nightclub

О месте

Расположенный в SoMa, Audio известен своей звуковой системой мирового класса и иммерсивным освещением. В клубе выступают местные и международные диджеи, создавая энергичное пространство для поклонников электронной музыки.

Особенности

Apple Pay / Google Pay
Наличные
Принимают карты
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка

Контакты

316 11th St, San Francisco, CA 94103

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 02:00
Суббота22:00 - 02:00
Контакты
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