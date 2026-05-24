Audio Nightclub в San Francisco

О месте

Расположенный в SoMa, Audio известен своей звуковой системой мирового класса и иммерсивным освещением. В клубе выступают местные и международные диджеи, создавая энергичное пространство для поклонников электронной музыки.

Особенности

Apple Pay / Google Pay
Наличные
Принимают карты
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка

Контакты

316 11th St, San Francisco, CA 94103
www.audiosf.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 02:00
Суббота 22:00 - 02:00
