Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

California Academy of Sciences в Сан-Франциско

California Academy of Sciences

О месте

Известный музей естественной истории в парке Золотые Ворота, Калифорнийская академия наук имеет аквариум, планетарий, купол тропического леса и экспонаты естественной истории. Это обязательное место для любителей науки.

Контакты

55 Music Concourse Dr, San Francisco, CA 94118
+14153798000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 17:00
Вторник09:30 - 17:00
Среда09:30 - 17:00
Четверг09:30 - 17:00
Пятница09:30 - 17:00
Суббота09:30 - 17:00
Воскресенье11:00 - 17:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM