San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) в Сан-Франциско
О месте
Один из крупнейших музеев современного искусства в стране, SFMOMA хранит обширную коллекцию современных работ таких художников, как Энди Уорхол и Джексон Поллок. В музее также проходят потрясающие временные выставки и есть обширный сад скульптур.
Контакты
151 3rd St, San Francisco, CA 94103
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Четверг12:00 - 20:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00