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The Olympic Club в Сан-Франциско

The Olympic Club

О месте

Основанный в 1860 году, The Olympic Club является одним из старейших спортивных клубов в Америке, предлагая два поля для гольфа на 18 лунок, теннисные корты и фитнес-центр. Его престижная история и первоклассные удобства делают его желанным местом для любителей спорта.

Контакты

524 Post St, San Francisco, CA 94102
+14153455100

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник05:00 - 23:00
Вторник05:00 - 23:00
Среда05:00 - 23:00
Четверг05:00 - 23:00
Пятница05:00 - 23:00
Суббота05:00 - 22:00
Воскресенье05:00 - 21:00
Контакты
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