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Hornblower Cruises & Events в Сан-Франциско

Hornblower Cruises & Events

О месте

Hornblower, ведущая яхтенная и событийная круизная компания, предлагает роскошные круизы с ужином, частные чартеры и специальные мероприятия в заливе Сан-Франциско. Насладитесь панорамным видом на мост Золотые Ворота, Алькатрас и городской пейзаж с воды.

Контакты

Pier 3, Hornblower Landing, San Francisco, CA 94111
+14154388300

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 18:00
Вторник08:00 - 18:00
Среда08:00 - 18:00
Четверг08:00 - 18:00
Пятница08:00 - 18:00
Контакты
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