Hornblower Cruises & Events в Сан-Франциско

О месте

Hornblower, ведущая яхтенная и событийная круизная компания, предлагает роскошные круизы с ужином, частные чартеры и специальные мероприятия в заливе Сан-Франциско. Насладитесь панорамным видом на мост Золотые Ворота, Алькатрас и городской пейзаж с воды.