Hornblower Cruises & Events в Сан-Франциско
О месте
Hornblower, ведущая яхтенная и событийная круизная компания, предлагает роскошные круизы с ужином, частные чартеры и специальные мероприятия в заливе Сан-Франциско. Насладитесь панорамным видом на мост Золотые Ворота, Алькатрас и городской пейзаж с воды.
Контакты
Pier 3, Hornblower Landing, San Francisco, CA 94111
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 18:00
Вторник08:00 - 18:00
Среда08:00 - 18:00
Четверг08:00 - 18:00
Пятница08:00 - 18:00