Evett в Сеуле
О месте
Шеф-повар австралиец Джозеф Лиджетт использует глубокие знания о местных корейских травах и продуктах, применяя к ним западные техники высокой кухни.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Валет-паркинг
Контакты
10-5 Dosan-daero 45-gil, Gangnam District, Seoul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:20 - 22:30
Среда17:20 - 22:30
Четверг17:20 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30