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Evett в Сеуле

Evett

О месте

Шеф-повар австралиец Джозеф Лиджетт использует глубокие знания о местных корейских травах и продуктах, применяя к ним западные техники высокой кухни.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Валет-паркинг

Контакты

10-5 Dosan-daero 45-gil, Gangnam District, Seoul
+8250713991029

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:20 - 22:30
Среда17:20 - 22:30
Четверг17:20 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Контакты
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