Досуг и развлечения в Сеуле
Это отмеченный наградами секретный коктейль-бар (спикизи), расположенный в Сеуле на цокольном этаже отеля Four Seasons Hotel Seoul(район Чонно). Заведение названо в честь легендарного американского писателя и знатока коктейлей Чарльза Г. Бейкера-младшего.
Лабиринт улочек с традиционными корейскими домами «ханок». Здесь можно почувствовать атмосферу старого Сеула и сделать красивые фото.
Один из лучших баров Кореи, вдохновленный культурой 1920-х годов. Бармен Сон Сокхо практикует изысканный японский стиль миксологии. Интерьер с отделкой из темного дерева и приглушенным светом создает атмосферу «старых денег».
Один из самых известных баров в Чхондаме, вход в который замаскирован под книжный шкаф (нужно потянуть за правильную книгу). Бар неоднократно входил в список 50 лучших баров Азии.
Это один из самых титулованных ресторанов Южной Кореи, возглавляемый шеф-поваром Ан Сун-ми (Sung Anh). Ресторан специализируется на инновационной современной кухне, переосмысливающей традиционные корейские ингредиенты с использованием западных техник.
Древний буддийский монастырь в центре района Каннам, где хранятся тысячи священных писаний и стоят величественные статуи Будды.
Ресторан известен креативным подходом: например, знаменитый десерт в виде «каменного дедушки» Харыбана с острова Чеджу или «вкусный кимбап».
Бар в тематике «Алисы в Стране чудес», расположенный в подвальном помещении, вход в который ведет через цветочный магазин. Известен своими театральными подачами коктейлей и молекулярными техниками.
Музей современного искусства, расположенный в бывшем архитектурном бюро Space. Старое кирпичное здание с узкими лестницами и плющом на стенах создает уникальную атмосферу для просмотра работ современных художников.
Иммерсивный цифровой театр внутри отеля Walkerhill. С помощью 120 проекторов классические произведения и исторические темы (например, Древний Египет) превращаются в 360-градусное световое шоу.
Одна из самых влиятельных галерей Кореи. Состоит из трех зданий, включая K3 с уникальным металлическим «фасадом-кольчугой». Здесь выставляются как корейские мастера (Пак Со Бо, Ли Уфан), так и мировые звезды вроде Аниша Капура.
Расположен на территории дворца Кёнбоккун. Посвящен истории, искусству и быту династии Чосон.