Soigné в Сеуле
О месте
Ресторан с уникальной концепцией «эпизодов». Каждые несколько месяцев здесь полностью меняется меню, посвященное определенной теме или истории.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Seoul, Gangnam District, Sinsa-dong, SINSA SQUARE, 2F
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00