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Soigné в Сеуле

Soigné

О месте

Ресторан с уникальной концепцией «эпизодов». Каждые несколько месяцев здесь полностью меняется меню, посвященное определенной теме или истории.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Seoul, Gangnam District, Sinsa-dong, SINSA SQUARE, 2F
+82234779386

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Контакты
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