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Bicena в Сеуле

Bicena

О месте

Расположен на 81-м этаже самого высокого здания Кореи, предлагая корейскую кухню в облаках.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Seoul, Songpa District, Sincheon-dong, Olympic-ro, 300 롯데월드 타워 81층
+82232131260

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00
Контакты
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