Bicena в Сеуле
О месте
Расположен на 81-м этаже самого высокого здания Кореи, предлагая корейскую кухню в облаках.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Seoul, Songpa District, Sincheon-dong, Olympic-ro, 300 롯데월드 타워 81층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00