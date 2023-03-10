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Аренда элитных авто в Сеул

Премиальный автомобиль помогает сохранить комфорт в стремительном ритме Сеула, особенно при насыщенной деловой программе. Он также подойдет для вечерних мероприятий, частных поездок и маршрутов за пределы столицы.

Что мы предлагаем

Подбор автомобиля начинается с формата поездки и требований к комфорту. Для самостоятельного вождения, деловых маршрутов и поездок с водителем доступны разные категории премиального транспорта.

  • Mercedes-Benz S-Class и Genesis G90 подойдут тем, кому важны тишина в салоне, простор и представительский уровень.
  • Спортивные модели, включая Porsche и другие performance cars, можно выбрать для самостоятельного вождения и более динамичного формата поездки.
  • Для семейных маршрутов и нескольких пассажиров доступны вместительные luxury SUV.
  • Chauffeur service позволяет оставить автомобиль в распоряжении клиента на несколько часов или полный день.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Когда в расписании много встреч, покупок или мероприятий, персональный водитель позволяет не отвлекаться на организацию каждой отдельной поездки. Сервис подстраивается под фактический график клиента.

  • Деловые перемещения между офисами, отелями, выставочными площадками и конференциями.
  • Автомобиль с водителем для шопинга, когда между несколькими магазинами необходимо сохранить единый комфортный маршрут.
  • Вечерняя подача к ресторану, клубу или месту проведения мероприятия с возможностью забрать клиента после его завершения.

Дополнительные услуги

Премиальный автомобиль может использоваться как часть деловой, модной или культурной программы. Дополнительные услуги позволяют адаптировать транспорт под проект, мероприятие или индивидуальный маршрут.

  • Автомобили для fashion-съёмок, музыкальных проектов и рекламных кампаний.
  • Организация поездок к современным культурным пространствам, загородным резиденциям и курортам за пределами Seoul.
  • VIP-транспорт для закрытых мероприятий и официальных деловых программ.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

При насыщенном городском графике надежность автомобиля особенно важна. Техническое обслуживание проводится регулярно, выбранная машина проверяется перед подачей, а услуги с водителем предоставляются профессионалами с опытом работы с клиентами премиум-сегмента.

Аренда для особых случаев

Важное событие в Сеуле часто проходит в динамичном ритме, поэтому автомобиль должен поддерживать темп дня, а не усложнять его.

  • Вечерние мероприятия в luxury hotels и культурных пространствах.
  • Fashion и entertainment events.
  • Представительские поездки на деловые приемы.
  • Частные празднования и особые даты.

Правильно подобранный автомобиль помогает перейти от одной части дня к другой без потери комфорта и стиля.

Контакты
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