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Funkadeli в Шанхае

Funkadeli

О месте

Современное кафе и ресторан с непринуждённой атмосферой. В меню представлены блюда средиземноморской кухни: закуски, салаты и паста.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

291 Fumin Rd, Xuhui District, Shanghai
+862161701318

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 22:00
Вторник10:30 - 22:00
Среда10:30 - 22:00
Четверг10:30 - 22:00
Пятница10:30 - 22:00
Суббота10:30 - 22:00
Воскресенье10:30 - 22:00
Контакты
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