The Long Bar at the Waldorf Astoria в Шанхае
О месте
Знаковый бар в стиле ар-деко с элегантной обстановкой и исторической атмосферой. Длинная барная стойка, классические и авторские коктейли, уют для вечерних встреч и отдыха.
Особенности
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
2 Zhongshan Rd (E-1), Waitan, Huangpu, Shanghai
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 01:00
Вторник16:00 - 01:00
Среда16:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 01:00