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The Long Bar at the Waldorf Astoria в Шанхае

The Long Bar at the Waldorf Astoria

О месте

Знаковый бар в стиле ар-деко с элегантной обстановкой и исторической атмосферой. Длинная барная стойка, классические и авторские коктейли, уют для вечерних встреч и отдыха.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

2 Zhongshan Rd (E-1), Waitan, Huangpu, Shanghai
+862163229988

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 01:00
Вторник16:00 - 01:00
Среда16:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 01:00
Контакты
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