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Efes Restaurant в Шанхае

Efes Restaurant

О месте

Уютный ресторан турецкой и средиземноморской кухни. Блюда, такие как мезе и шашлыки, подаются в домашней обстановке с дружелюбным обслуживанием, создавая уютную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Shanghai, Pudong, Shangcheng Rd, 665号1885文化广场B座
+862150677716

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30
Контакты
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