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Апартаменты в Шанхае

Наши предложения обеспечат вам комфортное и престижное проживание в одном из самых современных и динамичных мегаполисов Китая.

Что мы предлагаем

Ищете роскошное жилье в Шанхае? Мы предлагаем широкий спектр элитных апартаментов для аренды и покупки. С нами вы получите:

  • Аренду роскошных апартаментов для краткосрочного и долгосрочного проживания в престижных районах Шанхая.
  • Продажу элитной недвижимости с панорамными видами на финансовый центр Пудун.
  • Индивидуальный подбор жилья и пентхаусы в премиальных небоскребах соответствующие эксклюзивными запросам.
  • Полное юридическое сопровождение сделок нашими специалистами.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Жизнь в Шанхае требует гибкости и внимания к деталям. Мы обеспечим сопровождение, соответствующее высоким международным стандартам.

  • Индивидуальная помощь в бытовых вопросах и установлении контактов с услугой нашего консьерж-сервиса.
  • Заказ элитного транспорта: автомобили, яхты, вертолёты.
  • Подбор объектов недвижимости под инвестиционные цели.
  • Управление арендой, обслуживанием и юридическим сопровождением объектов

Лучшие локации

Мы предлагаем апартаменты в самых престижных локациях:

  • Lujiazui – элитные жилые комплексы в сердце финансового района.
  • Xintiandi – стильные резиденции с дизайнерскими интерьерами и близостью к лучшим ресторанам.
  • The Bund – роскошные апартаменты с видом на историческую набережную.
  • Gubei – престижные виллы в элитных закрытых поселках.

Ваш новый дом будет там, где сочетаются престиж, комфорт и красота.

Почему выбирают нас

За годы работы мы доказали: можно сочетать скорость, комфорт и конфиденциальность.

  • Мы предлагаем эксклюзивные объекты в самых престижных локациях Шанхая.
  • Все сделки оформляются с учетом интересов клиента, обеспечивая полную юридическую защиту.
  • Мы предоставляем личного менеджера, который сопровождает клиента на всех этапах взаимодействия.
  • Строгая политика конфиденциальности гарантирует безопасность информации.

Услуги для владельцев недвижимости

Мы также работаем с владельцами недвижимости, предлагая:

  • Выход на международный рынок с высокоэффективными стратегиями продвижения.
  • Поиск платежеспособных арендаторов и покупателей.
  • Гарантия юридической безопасности всех сделок.
  • Управление объектами для сохранения и увеличения их инвестиционной ценности.

Гарантия безопасности сделок

  • Глубокий аудит недвижимости перед оформлением сделки.
  • Только прозрачные и безопасные условия сотрудничества.
  • Поддержка профессиональных юристов и консультантов.

Оформление недвижимости с нами – это безопасность, надежность и полная юридическая прозрачность.

info@versently.com